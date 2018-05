MDB prioriza Congresso e abriria mão de candidatura por aliança, diz Jucá

O presidente nacional do MDB, senador Romero Jucá (RR), deu mais um indicativo de que o presidente Michel Temer (MDB) não será mesmo candidato à reeleição. Jucá afirmou que o principal objetivo da legenda que comanda é eleger “a maior bancada da Câmara e do Senado” e admitiu conversas com outros partidos da centro-direita, como PSDB e PRB, em busca de uma aliança.

“O MDB não ter candidato em prol de uma convergência está na mesa”, afirmou. Ele diz que o diálogo com os tucanos está em fase “embrionária”, reconheceu que, entre os nomes colocados nesse campo político, o do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) é o que aparece mais forte, mas o considerou “estacionado”. “É um ‘recall’ de eleições para Presidência, foi governador quatro vezes, mas é importante que ele demonstre capacidade de vitória, de passar para as pessoas a condição de dar estabilidade.”

O senador, no entanto, negou que uma eventual desistência de Paulo Skaf (MDB), presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), de disputar o governo de São Paulo para apoiar o ex-prefeito da capital, João Doria (PSDB), esteja sendo incluída nas negociações. “A candidatura do Skaf é posição do MDB nacional. É para valer. As candidaturas que temos nos estados são para valer”, afirmou, completando: “Queremos criar uma base sólida de governadores e no Congresso. O MDB tem outros horizontes”.

‘Empecilhos’

Na avaliação de Romero Jucá, os dois pré-candidatos do MDB à Presidência, o próprio Temer e o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, não seriam “empecilhos” para um eventual acordo. Sobre Meirelles, que demonstra mais resistência que o atual presidente, ele explica que o ex-ministro “quer estar no jogo para ser avaliado [como uma das opções ao centro]”.

“Entre os partidos de centro, temos que achar um nome que tenha condição de fazer duas coisas: capacidade de repassar à sociedade preceitos dessa corrente e mostrar que pode ganhar eleição. Se for para o 2.º turno, já ganhou eleição”, vaticinou o presidente do MDB.

Governo

Para o senador, não é obrigatório que o candidato escolhido faça uma defesa pessoal do presidente Michel Temer. No entanto, acha que será lógica uma defesa das ações executadas nos dois anos de governo.

“O presidente, se não for candidato, não estará na eleição. Estamos discutindo as ações do governo. Queremos inflação abaixo da meta e taxa de juros mais baixa? Queremos crescimento econômico e responsabilidade fiscal? Queremos que reformas desonerem o contribuinte? Quem for candidato de centro vai defender esses preceitos”.

“Não é que vai no palanque elogiar Michel Temer”, conclui.

(Com Estadão Conteúdo)