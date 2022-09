Manifestantes protestam contra Bolsonaro em Londres

Manifestantes se reuniram neste domingo, 18, para fazer um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), em Londres. O presidente brasileiro está na capital do Reino Unido para participar do funeral da rainha Elizabeth II.

Entre os manifestantes estavam parentes e amigos do jornalista inglês Dom Philips, assassinado em junho no Vale do Javari, no Amazonas.

No mesmo momento, reuniram-se apoiadores do mandatário que gritaram palavras de ordem contra os manifestantes. “Estavam muito agressivos o tempo todo, nos xingando de tudo que é nome”, contou a brasileira Ali Rocha, do coletivo inglês Brazil Matters, que organizou o protesto, que aconteceu na porta da casa do embaixador do Brasil no Reino Unido, onde Bolsonaro esteve quando chegou à capital inglesa.

A Polícia Metropolitana de Londres precisou intervir para que os dois grupos não tivessem contato. O grupo de manifestantes contra o presidente precisou ser escoltado por guardas após ser cercado pelos apoiadores de Bolsonaro.