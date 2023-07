Mais apoio, menos poder: Lula se equilibra sob pressão do Centrão

Sob pressão dos partidos do Centrão, que querem aumentar seus integrantes na Esplanada dos Ministérios, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem buscado um equilíbrio entre acatar pedidos e marcar sua posição. No mais recente aceno a caciques do Congresso, o governo Lula confirmou, na última quinta-feira, 13, a troca no Turismo, com a saída de Daniela Carneiro e a chegada de Celso Sabino (União), nome sugerido por seu partido e que agrada o presidente da Câmara, Arthur Lira. Os pleitos, no entanto, continuam, e o presidente terá que fazer cálculos para não perder poder, e ao mesmo tempo manter base forte no Legislativo.

O pedido do União Brasil pela saída de Daniela Carneiro do Turismo começou a tomar forma depois que o grupo político de seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ) Waguinho, migrou para o Republicanos. Daniela, que voltará à Câmara e tem convite para ocupar a vice-liderança do governo, também já pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sua desfiliação do União, o que aumentou ainda mais a pressão pela troca. Agora, com a demanda atendida, o Centrão mira ao menos outras quatro pastas, e já sinalizou o desejo de assumir a Saúde, o Desenvolvimento Social e o Esporte, por exemplo.

Nos últimos dias, no entanto, Lula sinalizou que não deve ceder de maneira simples. Ao sancionar a lei do programa Mais Médicos, marca da gestão petista e esvaziado no governo passado, o presidente foi claro, e citou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, presente na cerimônia, no Palácio do Planalto, ao reiterar o que informou ter dito à ministra: ‘Tem ministros que não são trocáveis. Tem pessoas e tem funções que são uma coisa da escolha pessoal do presidente. Eu disse, publicamente, ela é ministra do Brasil, ela é minha ministra. E, portanto, ela tem uma função a cumprir, sabe que a única perspectiva de sair é se não cumprir a função correta dela. Isso vale para mim, para todo mundo”.

Já na última quinta, em entrevista à TV Record, Lula também reforçou a importância do Ministério do Desenvolvimento Social, responsável por administrar o Bolsa Família, para o governo. “Esse ministério é um ministério meu. Esse ministério não sai, a Saúde não sai. Não é o partido que vem para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério”, disse o presidente.

Apesar da demonstração de força, o governo tem buscado consolidar uma base ampla no Congresso, capaz de aprovar projetos caros à agenda de Lula. Até aqui, foram ao menos quatro derrotas em votações do marco do saneamento, com veto em trechos estabelecidos pelo governo, além da aprovação da MP sobre a regularização ambiental editada pelo governo Bolsonaro, o avanço do marco temporal das terras indígenas e o esvaziamento dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, no fim de maio.

Houve, contudo, vitórias recentes importantes, como as aprovações na Câmara da Reforma Tributária, do projeto que restabelece o voto de desempate do governo nas decisões do Carf, assim como da MP dos Ministérios, por exemplo — todas com apoio de partidos do Centrão. Na fila de espera para a Esplanada, os mais cotados, neste momento, são PP e Republicanos, ainda sem lugar nas pastas do governo Lula. As concessões ampliariam ainda mais a folga do governo no Congresso.