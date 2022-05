Lula tem 46 pontos de vantagem no quarto maior colégio eleitoral do país

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com ampla vantagem na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral do país. Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 18, o petista tem 63% das intenções de voto no estado, enquanto Jair Bolsonaro (PL) aparece apenas com 17%. O quadro é de estabilidade na comparação com março, quando os dois registraram, respectivamente, 62% e 15%. Na rodada atual, Ciro Gomes (PDT) marca 5%, e João Doria (PSDB) e André Janones 2% cada um. Simone Tebet tem 1%.

Na pesquisa espontânea, aquela em que não é apresentada uma lista de candidatos aos entrevistados, Lula subiu cinco pontos, passando de 40% para 45%. Em segundo lugar, estão os indecisos — que eram 45% em março e agora são 38%. Bolsonaro conta com 13%, dois pontos a mais do que no mês anterior.

Lula é o maior cabo eleitoral no estado. Do total de entrevistados, 46% disseram que mudariam seu voto para governador se o candidato fosse apoiado pelo ex-presidente. Só 15% afirmaram que fariam o mesmo caso o padrinho fosse Bolsonaro. Nesse quesito, o ex-capitão tem menos força até do que outros dois petistas, já que 31% responderam que mudariam o voto se o candidato fosse apoiado pelo governador Rui Costa e 23% se o concorrente tivesse o aval do senador Jaques Wagner.

A força dos petistas fica patente em outro dado. Na corrida ao governo baiano, ACM Neto (União Brasil) lidera com 67%, contra 6% do petista Jerônimo Rodrigues, mas essa diferença cai para 47% a 34% quando o entrevistado é informado do apoio de Lula a Jerônimo.