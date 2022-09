Lula reencontra Marina Silva ‘depois de muitos anos’ e recebe propostas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com a ex-ministra Marina Silva (Rede) neste domingo, 11, e recebeu propostas para o meio-ambiente. O reencontro foi o primeiro passo para uma possível reaproximação entre os dois.

Em uma publicação nas redes sociais, Lula ressaltou que o convite para o encontro “depois de muitos anos” partiu dele. “Relembramos a nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente”, escreveu o petista. “Foi uma boa e necessária conversa onde pude apresentar propostas para um Brasil mais justo e sustentável”, afirmou a ex-ministra do Meio Ambiente.

Marina, candidata a deputada federal por São Paulo, ainda não declarou apoio público a Lula na corrida presidencial. Seu partido, a Rede, integra a coligação que está com o ex-presidente. A ex-ministra, no entanto, foi alvo de duras críticas por parte de Lula e do PT em 2014, quando disputou a presidência com Dilma Rousseff (PT).

O ex-presidente já vinha fazendo acenos a Marina nas últimas semanas. Em visita ao Museu da Amazônia no dia 31 de agosto, em Manaus, Lula afirmou que tem respeito e admiração pela ex-aliada. “Eu não tenho nenhum problema de conversar com a Marina. Aliás eu descobri que a Marina está morando a menos de 3 ruas da minha casa. A gente pode se encontrar a qualquer momento, vamos ver quem faz café melhor”, disse.

Após o encontro, Lula e Marina Silva marcaram uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira, às 11h, em São Paulo.

Hoje, a meu convite, depois de muitos anos, reencontrei com @MarinaSilva. Relembramos da nossa história, desde quando nos conhecemos. Conversamos por duas horas e ela me apresentou propostas para um Brasil mais sustentável, mais justo e que volte a proteger o meio ambiente. pic.twitter.com/lPEas0pmjZ — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022