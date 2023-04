‘Lula precisa controlar o MST’, diz presidente da Frente da Agropecuária

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado federal Pedro Lupion (PP-PR), diz que está muito preocupado com a onda de invasões de fazendas que foi anunciada pelo líder máximo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stedile. Conforme antecipou VEJA na segunda, Stedile anunciou a invasão de fazendas em todo o Brasil durante este mês de abril. A FPA reúne cerca de 300 deputados e senadores, todos ligados ao agronegócio.

Lupion condena a forma como Stedile anunciou a nova onda de invasões – em uma gravação que foi distribuída nas redes sociais dos sem-terra. “O que o Stedile fez ontem é incitação ao crime”, diz o presidente da FPA.

Diante das ameaças do MST, Lupion diz que tem conversado com diversas lideranças de sindicatos rurais para tentar evitar conflitos no campo. “A partir do momento em que o produtor rural vê risco para a família, ele vai querer salvaguardar a vida de seus familiares. Esse movimento quer que o produtor rural faça alguma bobagem. A minha impressão é que eles estão provocando”, diz Lupion.

O presidente da FPA avalia que o presidente Lula tem obrigação de conter o movimento. “O MST estava na campanha do presidente Lula. Lula estava com o bonezinho deles na campanha. Esses movimentos são aliados dele. O Lula precisa controlar o MST”, ressalta.

O parlamentar lembra que durante o governo de Jair Bolsonaro o MST reduziu drasticamente as invasões de fazendas em todo o país. “Eles só voltaram com esse plano de invasões pela certeza da impunidade, pois no governo Bolsonaro eles sabiam que seriam punidos se invadissem”, diz Lupion. A FPA vai reunir seus associados em Brasília nesta terça-feira e a retomada das invasões será debatida entre os produtores rurais.