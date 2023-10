Lula passa por exame pós-operatório em hospital de Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por exames na manhã deste sábado, 21, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. O Palácio do Planalto informou que o procedimento faz parte da “revisão de rotina pós-operatória” após o petista ter se submetido a uma artroplastria no quadril em setembro. No mês passado o presidente fez uma cirurgia de substituição de uma cartilagem desgastada na cabeça do fêmur e a substituiu por uma prótese.

Com o afastamento das agendas diárias no Palácio do Planalto para a recuperação, decisões estratégicas do governo entraram em compasse de espera, como a escolha do novo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do procurador-geral da República. Rosa Weber deixou a mais alta corte do país no final de setembro após atingir 75 anos, idade de aposentadoria compulsória. Augusto Aras, por sua vez, encerrou o segundo mandato à frente da chefia do Ministério Público da União e, apontado por correligionários de Lula como complacente com o bolsonarismo, não deve ser reconduzido ao cargo.

Em nota neste sábado, a equipe médica de Lula informou que, após uma radiografia do quadril, a previsão é que o presidente retorne ao Palácio da Alvorada. Na sexta-feira 20 o mandatário anunciou que pretende voltar a despachar do Planalto na próxima semana.