Lula confirma presença em ato com centrais sindicais em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou presença em um ato com centrais sindicais que ocorre nesta segunda-feira, 1º, Dia do Trabalhador, em São Paulo. O anúncio foi feito pelo próprio petista por meio do seu perfil no Twitter.

“Nossa prioridade é recuperar direitos perdidos nos últimos anos e melhorar a vida do povo brasileiro. E essa data tão simbólica voltará a ser um dia de conquistas. Feliz 1º de maio!”, escreveu Lula, que deve falar no evento no início da tarde.

Nas redes sociais, ele destacou ainda o anúncio, feito no domingo 30, de reajuste do salário mínimo de 1.302 reais para 1.320 reais e da elevação da faixa de isenção de Imposto de Renda, dos atuais 1.903 reais para quem ganha até 2.640 reais mensais.

No Twitter, as medidas foram classificadas pelo presidente de “valorização de trabalhadores”.

(com Agência Brasil)