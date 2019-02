Justiça do Mato Grosso bloqueia R$ 38 mi de Eliseu Padilha

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o bloqueio de 38,2 milhões de reais das contas do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e da sua mulher, Maria Eliane Padilha, e de mais um sócio para a reparação de danos ambientais por desmatamento de uma área de preservação.

O processo refere-se a uma ação civil pública movida pela promotoria de Mato Grosso que apura a desflorestação de 735 hectares de um parque estadual, onde Padilha tem uma fazenda. O imóvel localiza-se na pequena cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade (MT), a 562 quilômetros de Cuiabá e na fronteira com a Bolívia. A decisão foi assinada pelo juiz Leonardo de Araújo Costa Timiati, da Comarca do município, e é datada do dia 30 de novembro.

“O desflorestamento em questão foi praticado de forma totalmente ilegal, na medida em que a área encontra-se nos limites da Unidade de Conservação Parque Estadual Serra de Ricardo Franco, local em que se admite apenas o uso indireto dos recursos naturais”, diz trecho da decisão.

No texto, o juiz afirma que o parque, criado em 1997, consiste em espaço destinado à exploração do turismo ecológico e “serve de refúgio para espécies endêmicas e abriga um ecossistema de valor inestimável para a humanidade”.