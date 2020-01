Josias Teófilo confirma sondagem para ser secretário adjunto da Cultura

O cineasta Josias Teófilo confirmou uma sondagem por parte do governo para ele ser o novo secretário adjunto da Cultura. “Aceito, mas ainda dependo do convite oficial”, disse a VEJA.

Se tudo se confirmar, o diretor pernambucano vai substituir José Paulo Soares Martins, que foi exonerado nesta quarta-feira, 22.

Ele não quis falar o nome do integrante do governo que entrou em contato com ele, mas disse que o convite não foi feito por Regina Duarte. A atriz foi convidada por Jair Bolsonaro para assumir a secretaria especial da Cultura no lugar de Roberto Alvim. Ela afirma que segue conversando com o presidente e, de acordo com a coluna Radar, só vai decidir seu futuro na volta do presidente da Índia, na próxima terça-feira.

Nesta quarta-feira, a atriz esteve em Brasília para iniciar o período de testes à frente da secretaria. Consultada por VEJA, a Rede Globo disse que a atriz ainda não formalizou nada sobre o assunto.