Jerônimo e ACM Neto estão empatados na disputa pelo governo da Bahia

Atualizado em 20 out 2022, 08h47 - Publicado em 20 out 2022, 08h43

Por José Benedito da Silva

O ex-secretário estadual de Educação Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) estão empatados tecnicamente na disputa pelo governo da Bahia, segundo levantamento feito entre os dias 14 e 19 de outubro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quinta-feira, 20.

De acordo com a pesquisa, Jerônimo tem 46,8% das intenções de voto totais contra 45,6% de ACM Neto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Outros 3,7% dos eleitores disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 3,9% declararam que não sabem ou não responderam.

Quando são considerados apenas os votos válidos (excluídos brancos e nulos), Jerônimo tem 50,7% contra 49,3% de ACM Neto.

Na última pesquisa divulgada antes do primeiro turno, no dia 24 de setembro, uma semana antes da votação, o Paraná Pesquisas apontou 46,5% das intenções de voto totais para ACM Neto e 30,2% para Jerônimo, mas nas urnas o petista chegou na frente e quase liquidou a eleição no primeiro turno – ele teve 49,4% dos votos válidos contra 40,8% de ACM Neto.

O levantamento ouviu 1.580 eleitores por meio de entrevistas pessoais em 68 municípios da Bahia e foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BA-00020/2022.