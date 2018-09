O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) manteve os mesmos 24% das intenções de voto ao governo do estado na pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (25). Ele lidera a corrida. O senador Romário (Podemos) e o ex-governador Anthony Garotinho (PRP) estão empatados em segundo, com 16% cada um.

Em comparação ao levantamento anterior, Romário oscilou negativamente de 18% para 16%. Já Garotinho cresceu de 12% para 16%. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais.

Garotinho foi condenado no último dia 4 em segunda instância por formação de quadrilha, o que o torna inelegível pela Lei da Ficha Limpa. Sua candidatura foi indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas o candidato recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e pode fazer campanha enquanto não houver decisão definitiva.

Índio da Costa (PSD) tem 6%. Tarcisio Motta (PSOL) e Wilson Witzel (PSC) aparecem com 4% cada um. Marcia Tiburi (PT) registra 3%. Pedro Fernandes (PDT) e Marcelo Trindade (Novo) possuem 2% cada um. Os demais marcaram 1% ou não foram citados.

A pesquisa Ibope ouviu 1.512 pessoas, entre 22 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95%. RJ-08813/2018 e BR-06646/2018.

Segundo turno

Em simulação de segundo turno entre os três principais candidatos, Paes venceria Romário (38% contra 33%) e Garotinho (44% ante 22%). Já na hipótese de Romário e Garotinho disputarem o segundo turno, o ex-jogador venceria com 39% contra 26% do ex-governador.