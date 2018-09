O candidato ao governo de São Paulo pelo MDB, Paulo Skaf, estacionou em 24% das intenções de voto, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (25). Embora tenha mantido o mesmo número do levantamento anterior, sua diferença com o segundo colocado, o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB), aumentou para dois pontos.

O tucano oscilou negativamente de 23% para 22%, dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Tecnicamente, os dois estão empatados.

Em simulação de segundo turno, Skaf venceria com 39%, contra 31% de Doria.

O desempenho do ex-prefeito tem causado apreensão no PSDB, que pode perder o estado que governa há 23 anos. Além disso, o candidato do partido à Presidência, Geraldo Alckmin, não consegue decolar nas pesquisas, ficando atrás de Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT) e Ciro Gomes (PDT).

O atual governador do estado, Marcio França (PSB), que era vice de Alckmin, foi quem mais cresceu. Pulou de 9% para 12%. Já o petista Luiz Marinho caiu de 8% para 6%. Major Costa e Silva (DC) aparece com 4% e Professora Lisete (PSOL), com 2%. Os demais registraram apenas 1% das intenções de voto.

Brancos e nulos somaram 18% (ante 17% do levantamento anterior) e 7% não souberam ou não responderam (contra 11% da última pesquisa).

O Ibope ouviu 2.002 pessoas entre 22 e 24 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob os números SP-09074/2018 e BR-BR-01797/2018.