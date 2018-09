O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) confirmou na noite desta terça-feira (25), por unanimidade, a candidatura de Fernando Haddad (PT) à Presidência da República, em substituição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi barrado pela Lei da Ficha Limpa no início de setembro.

Os ministros também concederam registro à deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB) como vice da chapa integrada por PT, PCdoB e Pros.

O relator do pedido de registro da coligação “O Povo Feliz de Novo”, o ministro Luís Roberto Barroso, afirmou que foram cumpridos todos os requisitos e condições de elegibilidade. Também lembrou que havia ausência de impugnação ou notícia que pudessem tornar os dois candidatos inaptos para concorrer aos cargos. Seu voto foi acompanhado pelos demais seis ministros do tribunal, durante um julgamento que durou poucos minutos.

Haddad foi registrado em 11 de setembro e era o único dos treze presidenciáveis que ainda não havia tido o pedido analisado pela Justiça Eleitoral. Ele substitui o ex-presidente Lula, cujo registro foi negado após dezesseis contestações. Lula foi considerado inelegível devido à condenação a doze anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá. Ele afirma ter sido condenado sem provas e ser vítima de perseguição de setores da Justiça.