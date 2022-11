Homenagem a Hamilton na Câmara atingiu Nelson Piquet de raspão

O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, recebeu nesta segunda-feira (7) o título de cidadão honorário brasileiro, em homenagem realizada na Câmara dos Deputados de Brasília. O inglês, que disputa o Grande Prêmio de São Paulo neste fim de semana, compareceu presencialmente para ouvir homenagens de parlamentares como Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, e André Figueiredo (PDT-CE).

O curioso é que a homenagem desagradou um dos mais conhecidos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, o ex-piloto Nelson Piquet. O brasileiro tricampeão mundial é um desafeto conhecido de Hamilton, a quem já atacou utilizando discursos racistas e homofóbicos.

Durante a cerimônia, Lira ressaltou que Hamilton foi campeão mundial por sete vezes, mas foi “corrigido” por apoiadores que estavam no plenário. Isso porque muitos fãs consideram que o corredor foi o campeão de honra em 2021 (o que seria sua oitava conquista), quando o título terminou de forma controversa nas mãos do holandês Max Verstappen, depois de uma polêmica decisão dos organizadores durante a prova final que o acabou favorecendo. Lira atendeu os pedidos e chamou Hamilton de “octacampeão”. Verstappen é genro de Nelson Piquet — o holandês namora Kelly Piquet, filha do ex-piloto, desde 2020.

Piquet tem uma relação de longa data com Bolsonaro. No 7 de Setembro de 2021, o ex-piloto dirigiu o Rolls-Royce presidencial durante cerimônia no Palácio do Alvorada. Durante as eleições de 2022, Piquet ainda doou 501 mil reais para a campanha de Bolsonaro. O tricampeão também participou recentemente de manifestações antidemocráticas que contestam o resultado da eleição, nos quais pediu “Lula no cemitério”. A declaração tornou Piquet alvo de um inquérito no MPF.

