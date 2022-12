Governo dos EUA confirma reunião com Lula na segunda-feira

Na segunda-feira 5, representantes do governo de Joe Biden, dos Estados Unidos, irão até Brasília para se reunir com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a equipe de transição do próximo governo. A visita dará continuidade ao primeiro diálogo entre Joe Biden e Lula em outubro deste ano, ocasião que o presidente americano selou um compromisso de abrir os canais de comunicação entre os dois países durante a transição para o próximo governo do Brasil.

Em nota divulgada na sexta-feira 2, a Casa Branca confirmou a reunião. No sábado, foi a vez da assessoria de Lula também confirmar a informação da reunião, que ainda não tem data e local definidos.

De acordo com o governo americano, Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional e outros membros de sua área, viajarão até Brasília para encontrar os representantes da equipe de transição.

O Conselho Nacional dos EUA disse ainda que além de Lula, os representantes terão encontros com o senador Jaques Wagner, integrante e do gabinete da transição e com o almirante Flavio Rocha, secretário Especial de Assuntos Estratégicos do governo de Bolsonaro. “Durante as reuniões, Sullivan discutirá como os Estados Unidos e o Brasil continuarão a trabalhar juntos por desafios em comum, como o combate à mudança climática, a preservação da segurança alimentar, a promoção da democracia e a gerência da migração regional”, afirmou a Casa Branca em comunicado.