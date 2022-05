Geraldo Alckmin discursa e afirma que ‘lula combina com chuchu’

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), pré-candidato a vice-presidente na chapa de Lula (PT) usou uma metáfora culinária para definir a aliança para a chapa presidencial. “Mesmo que muitos discordem da sua opinião de que lula é um prato que cai bem com chuchu, o que acredito venha ainda a se tornar um hit da culinária brasileira, quero lhe dizer, perante toda a sociedade brasileira: muito obrigado.”

Com Covid-19, o ex-governador participou do evento por meio de teleconferência. O ex-tucano afirmou ainda que a democracia brasileira esta ameaçada e que Lula é a “única via” capaz de garantir a alternância de poder no Brasil nas eleições deste ano ao discursar no lançamento oficial da pré-candidatura da chapa, em um evento em um centro de exposições da zona norte de São Paulo neste sábado, 7.

Alckmin disse que as discordâncias do passado não deveriam ficar no caminho da “missão” que ambos têm, que é defender a democracia. “Nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença no presente, nem as disputas de ontem, nem eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã, nada, absolutamente nada, servirá de razão, desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender, com toda a minha convicção, a volta de Lula à presidência do Brasil.”

Alckmin ainda conclamou que outras lideranças políticas que ainda não estão alinhadas à chapa se unam à campanha petista.