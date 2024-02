Pesquisa Genial Quaest: metade dos brasileiros defende prisão de Bolsonaro

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 28, pela Genial Quaest revela que metade dos brasileiros defende a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, investigado sob suspeita de participar de uma tentativa de golpe de Estado. O levantamento foi realizado entre os dias 25 e 27 de fevereiro, na esteira da manifestação convocada por Bolsonaro em protesto às ações que correm contra ele na Justiça. Foram feitas 2 000 entrevistas. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

Os entrevistados tinham que responder se uma eventual prisão de Bolsonaro seria justa ou injusta — 50% entenderam como justa, enquanto 39% como injusta. Ainda de acordo com o levantamento, 50% dos entrevistados consideram que o ex-presidente saiu mais forte do ato de domingo. Para 26% deles, o capitão saiu mais fraco. A Genial Quaest identificou ainda que a maioria (56%) entendeu que a manifestação respeitou os limites da lei. Outros 27% avaliaram que não.

A pesquisa apontou que mais da metade dos consultados (53%) não acredita que Bolsonaro esteja sendo vítima de perseguição do Judiciário. Esse argumento vem sendo usado por muitos bolsonaristas para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator dos processos sensíveis a Bolsonaro e seus aliados. Segundo a Quaest, para quase metade dos entrevistados (48%), o ato bolsonarista não deve influenciar nas investigações da PF contra o ex-presidente. Por outro lado, 34% dos acreditam que a polícia deve acelerar o ritmo das apurações; e 11% opinaram que o ritmo deve diminuir.

A maior parte também acredita que Bolsonaro participou de uma tentativa de golpe de Estado no ano passado — 47% dos entrevistados. Apenas 40% responderam que não acreditarem nessa hipótese. A Quaest mostra que até mesmo eleitores de Bolsonaro em 2022 reconhecem que o capitão tentou dar um golpe. Dos entrevistados que declararam voto no ex-presidente, 9% acreditam que ele estava envolvido no esquema. Entre os entrevistados que votaram em Lula na eleição passada, 12% não acreditam que Bolsonaro tentou dar um golpe.

A Genial Quaest sondou ainda os entrevistados sobre a opinião deles em relação à decisão tomada pelo TSE no ano passado que tornou Bolsonaro inelegível. Mais da metade (51%) acredita que a Justiça acertou ao condenar o ex-presidente. Para 40% deles, foi um erro.