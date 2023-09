Foragido, Allan dos Santos recebe família nos EUA e pede doações

Alvo de um mandato de prisão desde outubro 2021, o jornalista Allan dos Santos, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemorou na última terça-feira (29) a chegada de sua família aos Estados Unidos, onde vive desde passou a ser investigado no inquérito das fake news e no dos atos antidemocráticos – ambos sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Allan dos Santos é dono do canal Terça Livre e se transformou em um dos principais porta-vozes do radicalismo bolsonarista. “Aviso: estou ocupado com o maior tesouro de minha vida. É por isso que não tenho publicado quase nada”, escreveu ele em um vídeo em que aparece com a mulher e os filhos. O conteúdo tem sido replicado por alguns aliados de Bolsonaro, como o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ).

O jornalista é considerado foragido pelas autoridades brasileiras que, há dois anos, tentam sua extradição – até agora, sem sucesso. Ele vive no exterior com ajuda de doações, agora também solicitadas com ajuda de sua mulher, que lhe emprestou o cadastro do PIX. Os apelos são feitos pelas redes sociais, onde compartilha a chave de transferência junto com fotos de sua família. Allan dos Santos criou um novo perfil no Instagram que já conta com 221 mil seguidores.