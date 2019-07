Filho de Mourão ganha 2ª promoção em 6 meses no Banco do Brasil

Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi indicado gerente executivo de marketing e comunicação do Banco do Brasil pelo presidente da instituição, Rubem Novaes. Ele deve manter o salário atual, de 36,3 mil reais.

Antes assessor empresarial da área de agronegócios do Banco do Brasil, Rossell Mourão foi promovido em janeiro a assessor especial da presidência do banco. Com a mudança de cargo, seu salário triplicou. A renda do posto anterior girava entre 12 mil e 14 mil reais. Ele está no BB há 18 anos.

No final daquele mês, a Comissão de Ética Pública da Presidência rejeitou a abertura de um procedimento para analisar a nomeação do filho do vice-presidente.

A promoção de Antonio Hamilton causou polêmica no governo na época. “Eu não tive nada a ver com isso, o presidente do banco (Rubem Novaes) o convidou para ser assessor. Aí, é óbvio que lá dentro o sindicalismo bancário se revolta. São coisas da vida”, afirmou Mourão.