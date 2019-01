Filho de Mourão é promovido a assessor da presidência do BB

O filho do vice-presidente Hamilton Mourão, Antonio Hamilton Rossell Mourão, foi promovido a assessor especial do novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que assumiu o cargo nesta segunda-feira (7).

A nomeação foi confirmada pelo BB, que destacou que o cargo está previsto no estatuto da instituição e é de livre provimento de seu presidente.

Rossell Mourão é servidor do BB há 18 anos e há 11 atuava como assessor da diretoria de Agronegócios do banco. No novo posto, ele vai auxiliar Novaes nas questões vinculadas ao setor, no qual tem uma pós-graduação.

Na assessoria da presidência, vai receber cerca de 36 mil reais, valor que pode chegar ao triplo do que ele recebia no cargo anterior, cujos vencimentos variam de 12 mil a 14 mil mensais.

Por meio de nota, Novaes afirmou que seu novo assessor tem excelente formação e capacidade técnica. “Antônio é de minha absoluta confiança e foi escolhido para minha assessoria, e nela continuará, em função de sua competência. O que é de se estranhar é que não tenha, no passado, alcançado postos mais destacados no Banco”, disse.

Procurado, Mourão disse que não iria se manifestar.