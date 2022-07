Festa de petista morto tinha bolsonaristas entre convidados e tolerância

A festa de aniversário do guarda municipal Marcelo Arruda, morto em Foz do Iguaçu durante uma troca de tiros com motivação política, tinha entre seus convidados colegas da área de segurança apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que foram à celebração com temática do PT em clima de tolerância e faziam piadas com as próprias divergências. Esse foi o motivo para que os convidados tenham achado, no primeiro momento, que o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranho fosse um conhecido de Arruda. Ele havia parado o carro na frente do local da festa e gritava ofensas contra petistas, o que fez com que amigos do guarda municipal o avisassem que algum amigo bolsonarista havia chegado para a festa — para, logo em seguida, perceber que tratava-se de um desconhecido que estava os ameaçando de morte.

Enquanto Arruda ia até a entrada, Guaranho manobrou o carro para que a janela do motorista ficasse de frente para a porta. Segundo um dos presentes na festa, o guarda municipal pediu que Guaranho fosse embora no momento em que percebeu que não era um convidado. “Vai embora, não te conheço, isso aqui é uma festa de família”, teria dito Arruda, segundo o amigo André Alliana, ex-secretário de Meio Ambiente da cidade.

O agente penitenciário teria então sacado a arma e mostrado a Arruda. “Olha o que eu tenho pra você, vocês merecem morrer”, disse Guaranho, segundo o relato. No momento em que o agente penitenciário mostrou a arma, Arruda atirou um copo de chope contra o carro e se esquivou, para se proteger. A esposa de Guaranho, no banco de trás do carro, teria começado a gritar com Guaranho e insistir para que eles fossem embora. Ela estava com um bebê no carro. O motorista arrancou, mas avisou que voltaria.

Ao voltar para a festa e contar o que tinha ocorrido, o guarda municipal decidiu ir até o seu carro e pegar uma arma para se defender caso o estranho voltasse. Amigos tentaram dissuadí-lo, mas ele insistiu que era uma medida de segurança. Quando Guaranho voltou, minutos depois, a mulher do agente penitenciário estava do lado de fora da festa. Ela teria pedido que Guaranho ficasse parado e se identificado como policial. Arruda teria feito o mesmo quando viu Guaranho de volta com arma em punho: “Parado, polícia”.

Eles teriam ficado alguns segundos apontando armas um para o outro até que Guaranho atirou, acertando a perna do aniversariante e a parede. Com Arruda no chão, o agente penitenciário teria se aproximado e dado mais um tiro no peito, e então recebido ao menos cinco tiros. Os dois morreram. Um amigo de Guaranho teria chegado logo em seguida, avisado pela mulher do agente penitenciário de que ele iria invadir a festa. Guaranho deixou a esposa e o bebê em casa, e levou a chave antes de voltar para o local.

Familiares e amigos ainda não sabem por que o agente penitenciário estava passando no local que, segundo Alliana, fica em uma rua isolada e sem saída. Ele também diz que não havia sinal na entrada de que trata-se de uma festa com temática do PT: mais de cem metros separam a porta e o salão onde ocorria a festa. Arruda deixa quatro filhos. O mais novo tinha apenas um mês de idade.

“Nunca na minha vida, vi ele sacar a arma para ninguém”, disse Aliana sobre o amigo Marcelo Arruda. “Ele não sofria ameaças, não tinha problemas com ninguém.”