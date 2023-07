Fávaro é alvo de dossiê feito por petistas do ministério da Agricultura

Servidores do Ministério da Agricultura ligados ao PT têm se mobilizado para tentar desgastar a imagem do ministro Carlos Fávaro (PSD-MT), a partir da produção de um dossiê com denúncias supostamente acobertadas por ele com o intuito de manter um grupo que ocupa cargos importantes na Pasta. O material, composto por uma relação de medidas consideradas suspeitas, foi encaminhado à liderança do PT no Congresso, que o repassou ao Palácio do Planalto.

A reportagem teve acesso a parte dessas informações. Os petistas enumeram supostas irregularidades cometidas por secretários e diretores na celebração de convênios e procedimentos para transferência de terras. Um dos responsáveis por levantar os dados contou a VEJA que existe até suspeita de fraude na liberação de licenças para fabricação e uso de agrotóxicos. Esses diretores, de acordo com o dossiê, foram nomeados para os respectivos cargos durante o governo Bolsonaro e mantidos nos postos por Fávaro.

O material já passou pelas mãos da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e dos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Fávaro tem sido alvo de intrigas e críticas nos últimos dois meses — e não oriundas apenas do PT. Os ataques são produto de uma disputa pelo comando do ministério. A pasta tem um orçamento de quase 14 bilhões de reais e mais de 100 cargos cobiçados pela classe política em superintendências, diretorias e secretarias espalhadas pelo país.