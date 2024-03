Especialista em delação participa de live de VEJA nesta sexta

O advogado especialista em delação Antonio Augusto Figueiredo Basto, que firmou mais de 20 acordos do tipo na Lava-Jato, é o convidado desta sexta, 22, de Os Três Poderes, às 11h. No programa de VEJA com análises sobre os principais fatos da semana, ele analisa os desdobramentos do acordo de colaboração de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que revela à Polícia Federal detalhes sobre o plano de golpe que teria envolvido o ex-presidente.

O programa tem apresentação do editor Ricardo Ferraz e comentários dos colunistas Robson Bonin, Matheus Leitão e Ricardo Rangel.

Os áudios exclusivos de Mauro Cid

Edição da semana de VEJA publica uma série de áudios de Mauro Cid com fortes críticas ao trabalho da Polícia Federal e ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Cid já prestou seis depoimentos à PF depois de assinar um acordo de colaboração premiada. Em troca de benefícios, comprometeu-se a dizer a verdade. As revelações feitas pelo tenente-coronel, que compartilhou da intimidade do ex-presidente durante os quatro anos de governo, foram fundamentais para a elucidação da trama golpista urdida pelo seu antigo chefe, um grupo de assessores e militares de alta patente. Deve-se ao tenente-coronel, portanto, muito do que se descobriu e muito do que ainda pode emergir da tentativa de golpe.

Nos bastidores, no entanto, quando os policiais saem e ele volta para seu círculo mais íntimo, existe um outro Mauro Cid. Depois de relatar que o ex-presidente discutiu planos golpistas com os comandantes militares no Palácio da Alvorada e que um deles chegou a colocar as tropas à disposição para executar a missão, Mauro Cid tem dito a pessoas próximas que suas declarações foram distorcidas, certas informações tiradas de contexto e outras convenientemente omitidas pela Polícia Federal. VEJA teve acesso à gravação de uma dessas conversas. Nela, o ex-ajudante de ordens dispara petardos contra os agentes e contra a investigação. Clique aqui para ouvir os áudios.