Em convenção de Bolsonaro, Magno Malta defende alterar composição do STF

Apoiadores de Jair Bolsonaro compareceram na manhã deste domingo à convenção do Partido Social Liberal (PSL), que oficializou a candidatura do deputado à Presidência da República. Entre eles, o senador Magno Malta fez um discurso inflamado, em que defendeu alterações na Constituição para mudar a composição do STF: “é preciso que ponha mais dez lá”. “Precisamos de pessoas que amem a família”, prosseguiu. Há três semanas, aconselhado por Malta, Bolsonaro também defendeu a ideia em público.

Magno Malta chamou Bolsonaro de “Presidente da República”. Prometeu lealdade a ele no Senado, atacou FHC, a quem classificou de “arauto da legalização das drogas” “que prega a união PSDB-PT” para “enfrentar o monstro Jair Messias Bolsonaro”. Também fez questão de ressaltar que o candidato do PSL tem “sangue nos olhos para emparedar vagabundo”.

O senador tb minimizou os efeitos do anúncio de sua desistência de ser vice, afirmando que não abandonou o aliado e que seria mais útil no Senado. “Todas as minhas decisões foram tomadas junto com Bolsonaro”, disse.