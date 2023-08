Eliminação da Seleção Brasileira na Copa reativa as esperanças do Centrão

A precoce eliminação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo Feminina fez renovar as esperanças do Centrão de que o Ministério do Esporte entre na prometida reforma ministerial do governo Lula.

Em busca de ampliar sua base no Congresso, o Planalto negocia ceder um espaço na esplanada para o Progressistas e o Republicanos. O Esporte foi justamente a pasta vislumbrada pelo Republicanos, que indicou o deputado Silvio Costa Filho como o ministeriável do partido.

No entanto, durante as negociações, auxiliares palacianos afirmaram que não haveria a possibilidade de a atual ministra, a ex-jogadora de vôlei Ana Moser, ser demitida na véspera da competição, o que cairia muito mal perante a opinião pública.

Agora, com o empate brasileiro com a Jamaica e a consequente eliminação, deputados do Centrão afirmam que o Planalto não tem mais argumentos para blindar a pasta e reforçam as investidas contra Moser. A ministra, porém, já foi incumbida pelo presidente de atuar para tornar o Brasil sede do próximo Mundial.

Lula, por sua vez, segue postergando qualquer definição. Ainda não foi agendada nenhuma reunião com as legendas para tratar das ofertas de cadeiras no primeiro escalão – o que indica que o presidente continua sem uma solução para acomodar os novos aliados.

