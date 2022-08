Eleitor pobre que recebe auxílio está indeciso entre Lula e Bolsonaro

No município brasileiro em que o auxílio mais impacta na economia local, Serrano do Maranhão (MA), o pagamento do Auxílio Brasil de 600 reais já está mexendo com a cabeça do eleitor. Muitos dos beneficiários começam a comparar o nível de assistência que receberam do governo federal nos últimos anos para decidir entre Lula e Bolsonaro.

As pesquisas mostram que o percentual de eleitores indecisos no país ainda é muito grande. Levantamento da Genial/Quaest divulgado na quarta-feira passada revela que 36% dos brasileiros ainda não sabem em quem votar — número que supera os que já escolheram Lula (33%) e Bolsonaro (27%). Em tese, 56 milhões de eleitores ainda vão se decidir.

Serra do Maranhão comprova reforça essa percepção, como mostra uma reportagem da última edição VEJA.

A dona de casa Maria de Fátima Coimbra de Jesus, 33 anos, seis filhos, é um exemplo de como o Auxílio Brasil pode interferir a favor dos candidatos. “Na última eleição, eu votei no Bolsonaro, mas agora estou indecisa. O Bolsonaro ajuda muito, e o Lula ajudou também”, diz.

A mãe dela, a aposentada Maria Domingas Coimbra, que recebeu o benefício durante os governos do PT, também ainda não escolheu candidato. “Ainda não sei em quem vou votar”, ressalta . Ela afirmou que acompanha o noticiário pela televisão, mas que, por ser analfabeta, não sabe nem o número dos candidatos à Presidência nas urnas.

O comerciante Valmir Pinto, que tem uma pequena mercearia em Serrano do Maranhão, afirma que o Auxílio Brasil de 600 reais vai pesar na hora do voto. “Com esse auxílio, a população está muito dividida entre Bolsonaro e Lula”, diz ele.

Serrano é o município do país onde há maior impacto do Auxílio Brasil no PIB da cidade, conforme pesquisa do professor titular da Universidade de Pernambuco Ecio Costa. O benefício sustenta mais de 80% dos moradores e representa 33,9% do PIB do município.