Eleições 2022: ‘O importante é estarmos juntos’ diz Freixo sobre Paes

Pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2022, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) almoçou nesta sexta-feira, 20, com o prefeito Eduardo Paes (PSD). O encontro foi no Palácio Rio 450, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte da capital. Freixo tenta o apoio de Paes, que já declarou ter simpatia pela candidatura de Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Nós sempre conversamos. Falamos hoje sobre eleição, pesquisas e sobre o caso do ex-secretário estadual de Administração Penitenciária, que tentou fazer acordo com o Comando Vermelho. O Rio, neste momento, precisa de união. O importante é nós (Freixo e Paes) estarmos juntos”, afirmou o deputado embora ressalte que, no almoço, nenhuma aliança formal tenha sido acertada. Procurado por VEJA, Paes ainda não retornou o contato.

No Twitter, o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz, publicou uma imagem em que Paes o fotografa ao lado de Freixo durante o encontro. “Prefeito Eduardo Paes virou fotógrafo para a visita ilustre do deputado Marcelo Freixo”, escreveu Vaz.

Em pesquisa do Instituto Gerp, publicada pela coluna Radar, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), está na frente da corrida eleitoral ao governo do Rio. Mourão aparece com 18% das intenções de voto no cenário estimulado, seguido por Eduardo Paes, que tem 15%, e de Marcelo Freixo (PSB), com 12%. Paes tem dito que não será candidato.

Na sequência vêm o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7% do eleitorado, e o atual governador do Rio, Claudio Castro (PL), com 6%.