Mourão lidera corrida eleitoral ao governo do Rio, diz pesquisa

O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (PRTB), está na frente da corrida eleitoral ao governo do Estado do Rio de Janeiro, segundo pesquisa realizada neste mês pelo instituto Gerp.

Mourão aparece com 18% das intenções de voto no cenário estimulado, seguido do atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), que tem 15%, e do deputado federal Marcelo Freixo (PSB), com 12%.

Na sequência vêm o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), com 7% do eleitorado, e o atual governador do Rio, Claudio Castro (PL), com 6%.

A candidatura de Mourão é um desejo do PRTB no Rio. Sabe-se que o general, natural do Rio Grande do Sul mas que foi morar no Rio ainda criança, não será a opção de Jair Bolsonaro para a vice em sua tentativa de reeleição no ano que vem.

Paes, por sua vez, tem dito que não será candidato, mas trabalha pela candidatura de Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB.

A pesquisa avaliou um cenário só com candidatos que já divulgaram publicamente o desejo de concorrer no ano que vem. Neste recorte, Freixo sai melhor, com 17% do eleitorado, seguido de Neves (12%) e Castro (11%).

Os candidatos com as maiores intenções de voto são também os mais rejeitados. Freixo tem 25% de rejeição e Mourão, 24%. Paes vem na sequência, com 20%, seguido de Castro (15%), Santa Cruz (12%) e Neves (10%).

O levantamento ouviu 1.200 pessoas entre 10 e 17 de agosto e a margem de erro é de 2,8 pontos percentuais para mais ou menos.