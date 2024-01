“É fake”, diz Sergio Cabral sobre vídeo na internet

O ex-governador do Rio de Janeiro, Sergio Cabral disse a VEJA que trata-se de fake news vídeo que o associa a uma agressão a um mulher. No vídeo, o homem cospe no rosto da mulher.

Sergio Cabral disse que viu o vídeo, que ganhou grande repercussão na internet. “Eu vi as imagens. É fake, não sou eu”, disse Cabral a VEJA. “Eu já estou registrando nas redes sociais que não sou eu, que é fake”, disse.

O homem que agride a mulher, e que depois é agredido por um motoboy, tem feições parecidas com as do ex-governador. Nas redes sociais, há várias páginas que associam a agressão a Cabral.

“É porque eu estou incomodando”, disse Cabral, sorrindo.