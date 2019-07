Em meio à divulgação de uma série de diálogos entre procuradores do Ministério Público Federal e o ex-juiz Sergio Moro, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, vai se reunir na tarde desta terça-feira, 16, a partir das 14h30, com os integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato. O objetivo é fazer uma avaliação dos vazamentos do ponto de vista institucional.

Reportagens do site The Intercept Brasil, em parceria com outros veículos de comunicação, entre eles VEJA, põem em xeque a conduta de procuradores e do ministro Sergio Moro, ao revelar diálogos travados entre Deltan Dallagnol e outros integrantes do MPF e do próprio ex-juiz federal. Os citados afirmam não reconhecer a autenticidade das mensagens, negam irregularidades e se dizem vítimas de ataque de hackers.

Neste mês, a PGR já se manifestou contra pedidos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que apontam suspeição do então juiz Sergio Moro na condução de ações penais contra si. Reportagem de VEJA mostrou que Moro orientava ilegalmente ações da Lava Jato: fora dos autos, ele pediu à acusação que incluísse provas aos processos que chegariam depois às suas mãos, mandou acelerar ou retardar operações e fez pressão para que determinadas delações não andassem. Além disso, revelam os diálogos, comportou-se como chefe do Ministério Público Federal, posição incompatível com a neutralidade exigida de um juiz.

A PGR já afirmou que houve atuação criminosa contra integrantes do Ministério Público Federal, no ofício enviado em junho à Polícia Federal pedindo uma investigação sobre os motivos e eventuais contratantes do “ataque cibernético sistemático”. Alguns procuradores, no entanto, entendem que falta fazer uma defesa pública mais enfática dos integrantes da operação. A expectativa de procuradores é que, depois da reunião, a PGR possa apresentar uma posição da instituição.

A informação na Procuradoria-Geral da República é que a reunião já estava sendo articulada há semanas e não se deve a nenhum conteúdo específico divulgado na imprensa recentemente. A reunião acontecerá um dia depois de a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), órgão do Ministério Público Federal (MPF) responsável pela defesa de direitos humanos, divulgar uma nota pública com críticas indiretas à força-tarefa da Lava Jato nesta segunda-feira, 15. A PFDC é independente e não necessariamente representa a PGR.

Também nesta segunda-feira, 15, o PSOL protocolou uma representação contra o procurador da República Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o partido, os diálogos configuram fraude aos princípios constitucionais e aos valores do Ministério Público. “A tentativa de obter lucro por meio da Operação Lava Jato – através de condutas imorais e ilegais – não pode ser tolerada pelas instituições democráticas. Trata-se de claro desvio de conduta e abuso ilegal das prerrogativas”, diz a representação da legenda.

(Com Estadão Conteúdo)