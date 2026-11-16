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O deputado Pedro Rousseff (PT-MG) defendeu o pacote fiscal do governo Lula, mas o considerou insuficiente para equilibrar as contas públicas. Ele propõe cortar supersalários e auxílios da classe política, incluindo os seus. Ressaltou a necessidade de mais reformas e minimizou divergências internas.

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O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT-MG) defendeu o pacote fiscal do governo Lula, mas avaliou que a proposta é insuficiente para equilibrar as contas públicas. Em meio às divergências entre petistas e outros apoiadores do presidente, Rousseff afirmou que, se for preciso cortar despesas, o governo e o Congresso deveriam começar pelos supersalários e pelos auxílios pagos à classe política, incluindo aqueles a que ele próprio terá direito como deputado (este texto é um resumo do vídeo acima).

“Sem esse ajuste fiscal, o país não tem sobrevivência”, disse Rousseff no Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol nesta segunda-feira, 16. O petista defendeu que o país volte a registrar superávit e afirmou que outras reformas serão necessárias nos próximos anos.

Como o deputado vê a divisão entre os aliados de Lula?

Laísa destacou que a proposta da equipe econômica dividiu apoiadores de Lula dentro e fora do PT, inclusive entre integrantes do grupo de mobilização criado durante a campanha. Rousseff tratou a divergência como parte do debate interno. “As opiniões distintas são naturais. Isso é completamente normal”, afirmou.

Os desafios do governo Lula 4

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O deputado eleito também rebateu a crítica de que o pacote cortaria recursos da saúde e da educação. Disse ter analisado o texto com três ministros e sustentou que a proposta não reduz benefícios nem compromete programas sociais.

Por que o petista considera o pacote tímido?

Rousseff disse que a proposta é um dos primeiros passos para colocar as contas públicas em ordem. Na sua avaliação, a iniciativa tem alcance limitado diante do desequilíbrio que o governo precisa enfrentar. “Nós vamos ter que fazer outros projetos e outras reformas pelos próximos anos para poder dar sustentabilidade pra nossa economia”, afirmou.

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Por onde deveriam começar os cortes?

O deputado eleito apontou os supersalários, os penduricalhos e os auxílios de parlamentares como prioridade. Citou os benefícios de deputados federais, senadores e deputados estaduais e defendeu que a classe política comece por rever os próprios gastos.

“Esse tanto de auxílio que os deputados federais, assim como eu, que serei um agora, terei direito”, disse. Para Rousseff, a proposta ainda pode ser ajustada para incluir cortes que atinjam os próprios responsáveis por votar a reforma.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.