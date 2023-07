Deputado da bancada evangélica é entrevistado em live de VEJA

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) participa da edição desta sexta-feira da live de Os Três Poderes, programa de VEJA com análises sobre os principais fatos da semana. O parlamentar, aliado e do mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, faz parte da bancada evangélica, bloco conservador que reúne dezenas de membros e que vive o dilema de uma possível aproximação com o governo Lula. Assista:

Beneficiadas no recente projeto de reforma tributária aprovado na Câmara, as igrejas evangélicas tiveram, nos últimos anos, um salto no número de templos no país. Conforme mostra capa de VEJA desta semana, um levantamento minucioso e inédito mostra que a proliferação dos locais de culto da corrente religiosa quase dobrou em uma década, passando de 54 mil para mais de 100 mil. Junto com esse aumento, sobe também a influência política do grupo, que tem uma bancada parlamentar cada vez maior.

O programa Os Três Poderes é apresentado pelo editor José Benedito, com comentários de Clarissa Oliveira, Robson Bonin e Matheus Leitão.

