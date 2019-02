Dalí e a Lava Jato

Policiais que atuam na Operação Lava Jato se depararam com uma tela do pintor surrealista espanhol Salvador Dalí ao realizar as últimas buscas e apreensões na fase da investigação batizada de My Way. A peça foi enviada para um museu de Curitiba para ser acondicionada corretamente e não se deteriorar. A Polícia Federal já havia descoberto o “veio artístico” dos investigados no mega esquema de corrupção quando mais de dez obras de arte foram apreendidas na casa de doleiros, logo no início da operação, no ano passado. Em tempo: lavar dinheiro por meio da aquisição de obras de arte não é novidade. O banqueiro Edemar Cid Ferreira, do extinto banco Santos, camuflou boa parte do patrimônio em cerca de 12.000 peças de artistas nacionais e internacionais. (Laryssa Borges, de Brasília)​