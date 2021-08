CPI ouve participante de jantar em que houve suposto pedido de propina

A CPI da Pandemia ouve nesta quinta-feira, 26, o empresário José Ricardo Santana. Ele participou do jantar no dia 25 de fevereiro em que o ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias teria pedido propina para a compra de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca.

Assim como aconteceu com outros depoentes, Santana também conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal que permite que ele não responda perguntas que possam incriminá-lo. O ministro Edson Fachin determinou ainda que o empresário não precisa firmar compromisso de dizer a verdade.

O empresário, que teve a quebra de seus sigilos aprovada na comissão, é ex-secretário-executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial cuja secretaria-executiva cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O requerimento de convocação é do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador justifica que Santana também tem ligação direta com Francisco Emerson Maximiano, seus sócios e empresas – entre elas, a Precisa Medicamentos.

Em seu depoimento à comissão, Maximiano admitiu aos senadores que esteve quatro vezes na Índia. Ele disse que foi recebido pela embaixada brasileira em Nova Déli, mas se recusou a informar o que fez na representação diplomática. Também preferiu o silêncio a esclarecer quem pagou as viagens e as estadias. O empresário não quis dizer por que José Ricardo Santana também viajou à Índia.

(com Agência Senado)