CPI investiga fazenda da filha do ministro da Agricultura

A CPI do MST vai votar na próxima terça-feira um requerimento apresentado pelo deputado Evair de Melo (PP-ES) para convocar Beatriz Fávaro, filha do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. O ministro prestou depoimento na última quinta-feira na comissão para dar explicações sobre sua relação com os sem-terra e a postura diante das invasões de fazendas, mas, perguntado, não deu muitos detalhes sobre uma fazenda em nome da filha.

Evair de Melo quer que o ministro explique a compra da Fazenda Cristo Rei, de 849 hectares, no município de Guarantã do Norte (MT). Propriedades com áreas semelhantes à Cristo Rei estão sendo comercializadas por volta de 20 milhões de reais na região. O deputado diz que a fazenda está sobre área da União. Fávaro é ligado ao agronegócio e fez campanha para o presidente Lula.

Beatriz Fávaro tem uma empresa de atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, que inclui “compra e venda de imóveis próprios”. Durante o depoimento na CPI, o ministro explicou que a fazenda é resultado de usucapião.

O deputado Evair, porém, afirma que a aquisição da fazenda não atende aos requisitos para usucapião. Os documentos obtidos pelo parlamentar mostram que até 2016 as terras pertenciam à União. A partir daquele ano, o cartório registrou “desmembramentos”. O desmembramento das terras que hoje pertencem a Beatriz foi feito em julho de 2018.