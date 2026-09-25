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Política

Como está briga eleitoral entre mais poderosos clãs de Alagoas, segundo pesquisa

Calheiros de um lado, Caldas e Lira de outro; apesar de contexto complexo e acirrado, disputa deve se encerrar no primeiro turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 08h40 | Atualizado em 25 set 2026, 09h07
Da esquerda para a direita: Renan Calheiros, Renan Filho, JHC e Arthur Lira
Da esquerda para a direita: Renan Calheiros, Renan Filho, JHC e Arthur Lira  (Redes sociais/Reprodução)
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Como está briga eleitoral entre mais poderosos clãs de Alagoas, segundo pesquisa Priorizar nos meus resultados Google

De um lado, os Calheiros — pai e filho –, do outro, a união de outras duas famílias poderosas adversárias, Caldas e Lira, se enfrentam pelo comando do estado de Alagoas e por duas posições do estado no Senado Federal. A mais recente pesquisa do Real Time Big Data, divulgada na manhã desta sexta-feira, 25, mostra como está a disputa eleitoral entre eles neste momento, a apenas nove dias da eleição. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

O ex-ministro Renan Filho (MDB), com o apoio do seu pai, o senador Renan Calheiros (MDB), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lidera numericamente as intenções de voto para o primeiro turno, com 47%. Seu principal adversário, o ex-prefeito de Maceió João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), fica logo atrás, com 44%, mesmo contando com o apoio do ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP).

A diferença entre Renan e JHC, no entanto, mostra que eles estão empatados na margem de erro da pesquisa. Nenhum outro candidato chegou a pontuar, levando ao entendimento de que a eleição alagoana deverá chegar ao fim já no dia 4 de outubro.

Siga

Primeiro turno (governo de Alagoas)

  • Renan Filho (MDB): 47% (eram 46% em 15 de setembro)
  • JHC (PSDB): 44% (eram 43%)
  • Lenilda Luna (UP): 0% (era 1%)
  • Márcio Jambo (Democrata): 0% (era 0%)
  • Nulo/Branco: 5% (eram 6%)
  • NS / NR: 4% (era 4%)

Segundo turno (governo de Alagoas)

Ainda assim, o instituto desenhou um eventual, mas improvável, cenário de segundo turno, no qual pouca coisa mudou. O movimento de evolução de JHC, porém, chama a atenção. Ele cresceu dois pontos enquanto indecisos, branco e nulo caíram. Renan Filho ficou estável.

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  • Renan Filho (MDB): 47% (eram 47%)
  • JHC (PSDB): 45% (eram 43%)
  • Nulo/Branco: 5% (eram 6%)
  • Não sabe / Não respondeu: 3% (eram 4%)

Rejeições

Apesar da vantagem numérica de Renan Filho, ele também aparece na pesquisa como o político mais rejeitado do estado, para 41%, enquanto JHC é desconsiderado para outros 36% dos eleitores.

  • Renan Filho (MDB): 41%
  • JHC (PSDB): 36%
  • Lenilda Luna (UP): 17%
  • Márcio Jambo (Democrata): 17%
  • Poderia Votar em Todos: 2%
  • NS / NR: 2%

O governo de Paulo Dantas (MDB) na opinião dos alagoanos

A pesquisa também questionou os entrevistado sobre o atual governo, de Paulo Dantas (MDB), que é apoiado pelos Calheiros, e teve como resposta que ele é majoritariamente bem aprovado.

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Aprovação:

  • Aprova: 62%
  • Desaprova: 36%
  • NS / NR: 2%

Avaliação:

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  • Ótimo/Bom: 41%
  • Ruim/Péssimo: 30%
  • Regular: 28%
  • NS / NR: 1%

A briga pelo Senado

A corrida eleitoral pelas duas vagas ao Senado também se mostra bastante acirrada entre os dois grupos. Clique aqui para conferir os números em detalhes.

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A pesquisa do Real Time Big Data foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código AL-06597/2026.

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