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Política

Lula vai ao Nordeste fazer campanha por aliados, mas sem magoar adversários

Petista buscará votos para João Campos (PSB) em Pernambuco e Renan Filho (MDB) em Alagoas sem destruir pontes com o PP de Arthur Lira e o PSD de Gilberto Kassab

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 12h48 | Atualizado em 24 set 2026, 12h56
O presidente Lula cumprimenta eleitora durante visita ao Piauí
Lula fala durante comício (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Uma semana após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fazer um tour de sua campanha pelos três maiores colégios eleitorais do Nordeste, será a vez de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitar estados da região entre esta quinta-feira, 24, e sexta, 25. No entanto, diferentemente do seu opositor, o petista não terá a preocupação apenas de fortalecer a sua campanha e a de seus aliados, mas de evitar desgaste com partidos e líderes políticos que podem ser úteis num eventual segundo turno presidencial.

Nesta quinta, Lula vai a Maceió para apoiar a candidatura do ex-ministro Renan Filho (MDB) ao governo de Alagoas e a reeleição de seu pai, Renan Calheiros (MDB), ao Senado. No entanto, ele precisará ter cuidado com as palavras nesse palanque, visto que um dos principais rivais dos Calheiros é o deputado Arthur Lira (PP), que também é candidato ao Senado e é um dos principais dirigentes de um partido com o qual o presidente vem tentando negociar a manutenção da neutralidade no segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto. Além disso, caso seja reeleito, o petista provavelmente terá que lidar com a influência de Lira no Congresso, caso o parlamentar consiga chegar ao Senado.

No dia seguinte, Lula desembarcará em Recife, onde fará uma caminhada com o ex-prefeito da cidade João Campos (PSB) e os candidatos ao Senado por sua chapa ao governo de Pernambuco — o senador Humberto Costa (PT), que tenta a reeleição, e a ex-deputada Marília Arraes (PDT). No território pernambucano, o petista também terá que tomar cuidado porque a eleição local é complexa, já que a principal adversária de João Campos, a governadora Raquel Lyra (PSD), tem boa relação com o presidente e tenta mantê-lo neutro na disputa — o petista também faz elogios com frequência à mandatária.

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Também há interesse futuro de Lula em atrair o PSD, não só para o segundo turno presidencial, mas para o seu eventual quarto mandato — o partido já ocupa ministérios na atual gestão. Lula espera, no mínimo, convencer o cacique da legenda, Gilberto Kassab, hoje candidato a vice de Ronaldo Caiado (PSD), a manter a neutralidade num eventual duelo final com Flávio.

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Aliados em dificuldade

A ida de Lula aos dois estados é fortemente esperada pelos Calheiros e por João Campos, visto que suas candidaturas travam disputas acirradas pelos governos estaduais. Em Pernambuco, o candidato do PSB está com 41% contra 43% da governadora do PSD, um empate técnico dentro da margem de erro de três pontos percentuais. Em Alagoas, Renan Filho tem 41,6% das intenções de voto e está atrás do seu rival, o ex-prefeito da capital João Henrique Caldas, o JHC (PSDB), que aparece com 48,6% no levantamento divulgado esta semana pelo instituto Paraná Pesquisas — a vantagem está fora da margem de erro, que é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Lula é um dos maiores cabos eleitorais nos dois estados, onde tem altas taxas de aprovação e de intenções de voto.

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