Lira x Calheiros: pesquisa mostra como está corrida pelo Senado em Alagoas
Acirrada corrida tem quatro nomes no páreo, o dificulta a vida dos caciques políticos do estado
A disputa por duas vagas ao Senado pelo estado de Alagoas está fortemente acirrada entre quatro candidatos, segundo mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Liderando a disputa numericamente está a ex-primeira-dama de Maceió Marina JHC (PSDB), com 23%. Ela está empatada com dois políticos dos mais tradicionais do estado: o senador Renan Calheiros (MDB), que tenta reeleição para o quinto mandato e está com 22% das intenções de votos; e o maior inimigo dele, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que tem 20%.
Em quarto lugar, com 17%, mas empatado tecnicamente com Lira, está o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos). Confira os números abaixo.
- Marina JHC (PSDB): 23%
- Renan Calheiros (MDB): 22%
- Arthur Lira (PP): 20%
- Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
- Dr. Wanderley (MDB): 6%
- Alexandre Fleming (UP): 1%
- Mariedson (Democrata)
- Nulo/Branco: 5%
- NS/NR: 6%
Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.
Primeiro voto:
- Marina JHC (PSDB): 22%
- Renan (MDB): 28%
- Arthur Lira (PP): 21%
- Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
- Dr. Wanderley (MDB): 6%
- Alexandre Fleming (UP): 1%
- Mariedson (Democrata)
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 2%
Segundo voto:
- Marina JHC (PSDB): 24%
- Renan (MDB): 12%
- Arthur Lira (PP): 20%
- Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
- Dr. Wanderley (MDB): 7%
- Alexandre Fleming (UP): 1%
- Mariedson (Democrata): 1%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 10%
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código AL-06597/2026.