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Política

Lira x Calheiros: pesquisa mostra como está corrida pelo Senado em Alagoas

Acirrada corrida tem quatro nomes no páreo, o dificulta a vida dos caciques políticos do estado

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 set 2026, 09h05 | Atualizado em 25 set 2026, 09h59
Dois homens brancos, um à esquerda com óculos e polegar para cima, e outro à direita com barba grisalha e microfone à frente, ambos em trajes sociais
Inimigos figadais: o senador Renan Calheiros (MDB-AL) tenta a reeleição, e o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), ex-presidente da Casa, tenta migrar para o Senado por Alagoas (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Lira x Calheiros: pesquisa mostra como está corrida pelo Senado em Alagoas Priorizar nos meus resultados Google

A disputa por duas vagas ao Senado pelo estado de Alagoas está fortemente acirrada entre quatro candidatos, segundo mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Liderando a disputa numericamente está a ex-primeira-dama de Maceió Marina JHC (PSDB), com 23%. Ela está empatada com dois políticos dos mais tradicionais do estado: o senador Renan Calheiros (MDB), que tenta reeleição para o quinto mandato e está com 22% das intenções de votos; e o maior inimigo dele, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que tem 20%.

Em quarto lugar, com 17%, mas empatado tecnicamente com Lira, está o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos). Confira os números abaixo.

Siga
  • Marina JHC (PSDB): 23%
  • Renan Calheiros (MDB): 22%
  • Arthur Lira (PP): 20%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
  • Dr. Wanderley (MDB): 6%
  • Alexandre Fleming (UP): 1%
  • Mariedson (Democrata)
  • Nulo/Branco: 5%
  • NS/NR: 6%

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

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Primeiro voto:

  • Marina JHC (PSDB): 22%
  • Renan (MDB): 28%
  • Arthur Lira (PP): 21%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
  • Dr. Wanderley (MDB): 6%
  • Alexandre Fleming (UP): 1%
  • Mariedson (Democrata)
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 2%
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Segundo voto:

  • Marina JHC (PSDB): 24%
  • Renan (MDB): 12%
  • Arthur Lira (PP): 20%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
  • Dr. Wanderley (MDB): 7%
  • Alexandre Fleming (UP): 1%
  • Mariedson (Democrata): 1%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 10%
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A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código AL-06597/2026.

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