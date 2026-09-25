Lira x Calheiros: pesquisa mostra como está corrida pelo Senado em Alagoas

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Uma pesquisa Real Time Big Data revela a acirrada disputa pelas duas vagas ao Senado em Alagoas. Marina JHC (PSDB) lidera com 23%, seguida por Renan Calheiros (MDB), com 22%, e Arthur Lira (PP), com 20%. Davi Davino Filho (Republicanos) aparece com 17%, tecnicamente empatado com Lira, mostrando um cenário eleitoral intenso e imprevisível.

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A disputa por duas vagas ao Senado pelo estado de Alagoas está fortemente acirrada entre quatro candidatos, segundo mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 1.600 eleitores do estado entre os dias 21 e 24 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Liderando a disputa numericamente está a ex-primeira-dama de Maceió Marina JHC (PSDB), com 23%. Ela está empatada com dois políticos dos mais tradicionais do estado: o senador Renan Calheiros (MDB), que tenta reeleição para o quinto mandato e está com 22% das intenções de votos; e o maior inimigo dele, o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP), que tem 20%.

Em quarto lugar, com 17%, mas empatado tecnicamente com Lira, está o ex-deputado estadual Davi Davino Filho (Republicanos). Confira os números abaixo.

Marina JHC (PSDB): 23%

Renan Calheiros (MDB): 22%

Arthur Lira (PP): 20%

Davi Davino Filho (Republicanos): 17%

Dr. Wanderley (MDB): 6%

Alexandre Fleming (UP): 1%

Mariedson (Democrata)

Nulo/Branco: 5%

NS/NR: 6%

Os números acima são uma média entre as duas opções de voto, já que, neste ano, o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado por estado. Confira abaixo como se dividem as preferências.

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A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o código AL-06597/2026.