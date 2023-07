Com o pai fora, Jair Renan se prepara para entrar em cena

Filho de Bolsonaro, Jair Renan manifestou recentemente interesse em entrar para a política. Ele contou a uma liderança importante do PL em Santa Catarina que estuda a possibilidade de disputar uma vaga de vereador em Balneário Camboriú. O Zero Quatro mora na cidade desde o início do ano, depois que foi contratado como assessor do senador Jorge Seif (PL-SC), um aliado do ex-presidente.

O plano, de início, é filiar Renan ao PL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro. “Conversei com Jair Renan sobre isso no gabinete de Seif em Santa Catarina na quinta-feira passada. Ele mostrou muito interesse”, contou o deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC), líder da legenda na Assembleia Legislativa.

O movimento de encaminhar Renan para a política faz parte da estratégia de poder da família. Além dele, Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, já se filiou ao PL e deve disputar uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Ela se uniria a outros dois filhos do capitão: Flávio, senador pelo Rio de Janeiro, e Eduardo, deputado eleito por São Paulo.

Na avaliação de dirigentes do PL, uma eventual candidatura de Renan, que tem 25 anos, ajudaria o bolsonarismo a furar algumas bolhas do eleitorado, já que o Zero Quatro tem boa interlocução, via redes sociais, com o público jovem.