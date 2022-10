Cinco pontos para entender a longa carta de Lula aos evangélicos

Atualizado em 19 out 2022, 14h37 - Publicado em 19 out 2022, 12h14

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta quarta-feira, 19, uma longa carta aos evangélicos, na qual se compromete com a liberdade religiosa, diz que seu governo foi positivo para a expansão das igrejas, defende políticas sociais que priorizam as famílias e a população mais necessitada e pede atenção à divulgação de fake news e às tentativas de exploração eleitoral do uso da fé.

Veja cinco pontos fundamentais da carta de Lula:

1. Defesa de seu governo

No documento, Lula enumera iniciativas de seus dois mandatos, que, segundo ele, fortaleceram a liberdade religiosa e a atividade das igrejas. Ele destacou a reforma do Código Civil que assegurou a liberdade religiosa no Brasil e o decreto que criou o dia dedicado à Marcha para Jesus e o Dia Nacional dos Evangélicos.

2. Políticas sociais

O petista dispensou um longo trecho da carta às políticas sociais, que, segundo ele, atendem aos anseios de parte expressiva da população, a mais carente, e vai ao encontro da pregação cristã. “O nosso povo sabe também que cuidei, com especial carinho, dos mais pobres e injustiçados e assim, sob as bênçãos de Deus, meu governo contribuiu para melhorar a vida de milhões de famílias brasileiras. Sempre penso, neste sentido, no trecho bíblico que diz: ‘A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades… (Tiago, 1,27)'”, diz a carta. Durante o anúncio do documento, Lula ainda sinalizou sobre o papel que as igrejas terão, em seu eventual governo, em programas sociais. “Vocês têm um papel extraordinário e importante. E uma das coisas que eu quero governar é porque a gente tem muita coisa pra fazer. Sobretudo as políticas sociais que o governo faz, pode ser feito também pelas igrejas”, declarou.

3. Fake news

Outro ponto de destaque foram os alertas contra fake news de cunho religioso que vêm circulando na campanha eleitoral. “Vivemos, entretanto, um período em que mentiras passaram a ser usadas intensamente com o objetivo de provocar medo nas pessoas de boa-fé, e afastá-las do apoio a uma candidatura que justamente mais as defende”, afirma.

Continua após a publicidade

Lula disse que, diante de mentiras, como a de que fecharia igrejas, precisa lembrar como foi a atuação de seu governo. “Por isso senti a necessidade de reafirmar meu compromisso com a liberdade de culto e de religião em nosso país. Todos sabem que nunca houve qualquer risco ao funcionamento das igrejas enquanto fui presidente. Pelo contrário! Com a prosperidade que ajudamos a construir, foi no nosso governo que as igrejas mais cresceram, principalmente as evangélicas, sem qualquer impedimento e até tiveram condições de enviar missionários para outros países”, afirmou.

4. Uso político da fé

Lula disse que um eventual novo governo seu não irá usar a fé para fins políticos e defendeu a separação entre Estado e Igreja. “Em meio a este triste escândalo do uso da fé para fins eleitorais, assumo com vocês este compromisso: meu governo jamais vai usar símbolos de sua fé para fins político-partidários, respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da Igreja, para que não haja interferência política na prática da fé”, diz a carta. “A tentativa de uso político da fé para dividir os brasileiros não ajuda ninguém, nem ao Estado, nem às igrejas, porque afasta as pessoas da mensagem do Evangelho”, completou.

5. Defesa da família

Lula também apelou a temas morais que têm forte trânsito no eleitorado, como a defesa das famílias e o combate às drogas. “Outro compromisso que assumo: fortalecer as famílias para que os nossos jovens sejam mantidos longe das drogas. Nós queremos nossa juventude na escola, na iniciação profissional, realizando atividades esportivas e culturais para que tenham mais oportunidades e exerçam cidadania de forma produtiva, saudável e plena”, disse. “O respeito à família sempre foi um valor central na minha vida, que se reflete no profundo amor que dedico à minha esposa, aos meus filhos e netos. Por isso compreendo o lugar central que a família ocupa na fé cristã”, completou.

Também defendeu que as escolas respeitem “os valores das famílias” e reafirmou que é pessoalmente contra o aborto. “Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Sou pessoalmente contra o aborto e lembro a todos e todas que este não é um tema a ser decidido pelo presidente da República, e sim pelo Congresso Nacional”, escreveu.

E voltou a citar a questão social. “A preocupação com as famílias brasileiras deve ser integral. O povo brasileiro está numa condição de desespero, e precisaremos muito da ajuda das igrejas para, o quanto antes, reverter esta situação. De nada adianta se dizer defensor da família e ao mesmo tempo destruí-las pela miséria, pelo desemprego, pelo corte das políticas sociais e de moradia popular”, diz outro trecho da carta.