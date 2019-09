Chico Buarque visita Lula na cadeia: ele está ‘disposto e mais jovem’

O cantor e compositor Chico Buarque visitou, nesta quinta-feira, 19, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Curitiba, onde o petista cumpre pena por sua condenação no processo referente a um tríplex no Guarujá, da Operação Lava Jato. Ele estava acompanhado de sua namorada, a advogada Carol Proner.

Chico Buarque chegou à carceragem da PF por volta das 15h30. Todas as quintas-feiras, Lula tem o direito de receber a visita de duas pessoas pelo período de uma hora. Na saída, por volta das 17h, a militância petista, que montou a vigília “Lula Livre” em Curitiba, aguardava o cantor, que não deu entrevistas.

Chico e Carol Proner posaram para uma foto ao lado do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad e do ex-ministro da Defesa Celso Amorim. Ao lado dos petistas, o cantor pediu liberdade a Lula, preso desde abril de 2018.

O perfil oficial de Lula no Twitter publicou um vídeo do cantor comentando o encontro com o ex-presidente. Chico Buarque afirmou que o petista estava “mais disposto e mais jovem” em comparação à última visita, feita em agosto de 2018. No mesmo vídeo, Celso Amorim disse que discordou do ex-presidente, que afirmou que o mote “Lula Livre” não deve ser o ponto central da mobilização petista.

“Eu acho que é importante, sim, o ‘Lula Livre’. Claro que ele (Lula) sabe que é importante, mas não só pelo ‘Lula Livre’. É importante para o Estado brasileiro, porque sem Lula livre não tem democracia no Brasil. Ele naturalmente concordou um pouco, porque, na modéstia dele, fica dizendo ‘não, o PT não tem que ser só Lula Livre'”, disse.

“Chico Buarque, Carol Proner e Celso Amorim falam sobre a visita ao ex-presidente Lula nessa quinta-feira: sem Lula Livre não há democracia.” Vídeo: Ricardo Stuckert https://t.co/yEzXLg1jtQ — Lula (@LulaOficial) September 19, 2019

Desde que foi preso, Lula já recebeu personalidades como o ex-presidente do Uruguai Pepe Mujica, o prêmio Nobel da Paz Adolfo Pérez Esquivel, o linguista Noam Chomsky e o ex-secretário-geral da União das Nações Sul-Americanas (Unasul) Ernesto Samper.