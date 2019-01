Carlos Bolsonaro é tietado em shopping em Brasília

Carlos Bolsonaro, filho do presidente eleito Jair Bolsonaro, foi tietado em um shopping na zona hoteleira de Brasília. À paisana, ele tentou almoçar no centro comercial, mas foi reconhecido pelas centenas de apoiadores do pai, que estão concentrados na região para a posse desta terça-feira, dia 1º de janeiro. Aos gritos de “mito”, Carlos Bolsonaro permaneceu no local tirando fotos com os eleitores durante 15 minutos e foi embora sem almoçar.

Confira abaixo o vídeo:

Posse

Nesta terça-feira, dia 1º de janeiro, Jair Messias Bolsonaro e Antonio Hamilton Martins Mourão tomam posse, respectivamente, como presidente e vice-presidente do Brasil em um rito de formalidades que começa às 14h45, na Catedral Metropolitana de Brasília, e se encerra por volta das 21h, no Palácio do Itamaraty.

O presidente eleito e a esposa, Michelle Bolsonaro, deixarão a residência oficial da Granja do Torto, onde estão hospedados na capital federal, por volta das 14h, em direção à Catedral. Lá, se encontram com o vice-presidente eleito e a mulher, Paula Mourão, e iniciam o cortejo em dois carros, em direção ao Congresso Nacional. Leia mais sobre as etapas da posse neste link.