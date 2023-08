Carla Zambelli tem alta e comenta votação do STF: ‘A justiça se fará’

Depois de ser diagnosticada com diverticulite aguda, a deputada Carla Zambelli (PL-SP) recebeu alta médica neste domingo, 20. Internada desde a última terça-feira, 15, no Hospital DF Star, em Brasília, a parlamentar deve seguir o tratamento com antibióticos em sua residência e ainda não sabe se terá autorização médica para reassumir de imediato as funções legislativas.

No final da semana, o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria e aceitou denúncia da Procuradoria-Geral da República para tornar Zambelli ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal.

Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foram os únicos votos da Corte contrários ao acolhimento da denúncia. Mendonça justificou dizendo que o STF não tem competência para julgar o caso porque a ação da deputada “não teve relação com o exercício das suas funções”. Nunes Marques acompanhou o voto.

O caso aconteceu em 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno da eleição, quando Zambelli causou espanto ao sacar uma arma em público e perseguir um homem na capital paulista. A cena, que foi gravada e circulou nas redes sociais, é vista pelos bolsonaristas como uma das razões que contribuíram para a derrota eleitoral de Bolsonaro.

Sobre o acolhimento da denúncia pelo STF, Zambeli disse a VEJA que “a justiça se fará, se não a dos homens, a de Deus”.