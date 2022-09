Candidato pró-maconha diz ter recebido apoio de Lula

Dário Moura tem 57 anos de idade e disputa uma vaga de deputado federal pelo PSOL em Minas Gerais. Formado em Filosofia, Dário tornou-se uma celebridade instantânea nas redes sociais após divulgar um vídeo de sua campanha política no qual fala da necessidade de legalização da maconha. No ritmo de funk, o jingle defende abertamente o uso da droga e, segundo o candidato, já teve mais de 3 milhões de visualizações em plataformas digitais. A VEJA o aspirante a deputado disse ter conversado com o ex-presidente Lula, que tenta o terceiro mandato à frente do Palácio do Planalto, sobre sua plataforma de campanha pró-cannabis.

“Lula simplesmente manifestou apoio e carinho pela pauta, mas sem dar detalhes. É uma pauta difícil, assim como outras pautas, como o aborto”, relatou Dário, usuário do entorpecente há quase 40 anos. “Fumo maconha, graças a Deus, desde os meus 20 anos”, diz.

Na campanha financiada majoritariamente com recursos do Diretório Nacional do PSOL – foram 316.000 reais do fundo eleitoral do partido – o candidato exibe com orgulho uma fotografia que tirou ao lado do ex-presidente, no início de agosto, no primeiro comício do petista em Minas. PSOL e PT marcham juntos na eleição presidencial.

Representante de um estado que, entre cientistas políticos pode ser definidor de quem vencerá a corrida presidencial, o jingle de Dário Moura é um recado para eleitores do presidente Jair Bolsonaro. “Boi, bala e Bíblia só nos envergonha. Agora queremos ver é a bancada da maconha. Vote Dário pela legalização, a maconha é a solução”, diz um trecho da música de campanha. Segundo colégio eleitoral do país, Minas Gerais tem o seguinte cenário de intenção de votos: Lula lidera com 46% no estado, enquanto Jair Bolsonaro tem 31%. Os dados são da pesquisa Ipec divulgada na terça-feira, 20, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-03269/2022.

