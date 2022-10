Campanha de Lula gastou mais do que o dobro que Bolsonaro no Google

Em clara estratégia para diminuir a força de Jair Bolsonaro no uso de redes sociais e aplicativos de mensagens, como Facebook, Telegram e WhatsApp, a campanha do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva já gastou mais que o dobro do presidente.

Dados de transparência do Google revelam uma disparidade de mais de 6 milhões de reais entre as duas campanhas, no setor de anúncios veiculados dentro das plataformas da companhia americana, que englobam o mecanismo de pesquisa Google, o YouTube e o Gmail, entre outros “megasites”.

Os mapas de distribuição das propagandas disparadas mostram que há uma intensa luta, na internet, por veiculação de peças de campanha no Sul e no Sudeste do país, para ambos os candidatos. No entanto, a proporção de valores gastos é de 2 para 1: enquanto Bolsonaro gastou aproximadamente 6,4 milhões de reais, Lula usou 13,2 milhões de reais.

Os estados da Região Sudeste, nos quais Lula perdeu para Bolsonaro, com diferença de quase 5% dos votos, são as regiões em que o petista mais colocou verba, cerca de 6 milhões de reais.