A disputa política no Maranhão entre o atual governador do estado, Flávio Dino (PCdoB), que tenta a reeleição, e sua principal adversária, Roseana Sarney (MDB), tem se transformado numa batalha entre os dois grupos pelas duas vagas ao Senado abertas neste ano.

Os dois candidatos da chapa de Dino, Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), estão tecnicamente empatados com os dois nomes da coligação de Roseana: seu irmão Sarney Filho (PV) e o senador Edison Lobão (MDB), que tenta a reeleição.

Lobão tem 25%, Sarney Filho, 23%, Eliziane Gama, 23%, e Weverton, 20%, segundo pesquisa Ibope divulgada na quarta-feira (19). A margem de erro é de três pontos percentuais.

A briga pelo Senado tem sido mais acirrada do que a disputa pelo governo. Dino cresceu seis pontos na mesma pesquisa Ibope, registrou 49% e abriu 17 pontos sobre Roseana, que caiu de 34% do levantamento anterior para 32% neste.

Para o Senado, o quadro está em aberto. E tem virado uma briga jurídica. Na quinta-feira (20), a Justiça determinou que o jornal O Estado do Maranhão, controlado pelo Grupo Mirante, da família Sarney, tirasse do ar um texto sobre o marido de Eliziane Gama, no qual ele é tido como suspeito de falsidade ideológica.

Em sua decisão, o juiz Alexandre Lopes de Abreu afirmou que a publicação tinha “potencial de influenciar negativamente” a imagem da candidata “perante o eleitorado” e que “tenta induzir o eleitor de que a candidata encontra-se casada com alguém que comete ilícitos penais, aptos a ludibriar terceiros”.

O jornal afirmou em seu site considerar a decisão uma “censura”. “A decisão, segundo a assessoria jurídica do Grupo Mirante, é inédita porque faz censura prévia ao determinar que não seja mais veiculada reportagens que abordam o assunto da matéria censurada. O Estado já está se defendendo na Justiça para provar que o conteúdo veiculado é verdadeiro e baseado em documentos”, afirmou a publicação.

A pesquisa Ibope que aponta o cenário embolado para o Senado no Maranhão ouviu 1.008 pessoas, entre 16 e 18 de setembro. Ela foi registrada sob os números MA-06667/2018 e BR-07474/2018 e tem 95% de nível de confiança.