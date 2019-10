‘Briga de marido e mulher’, diz Bolsonaro sobre crise com o PSL

Jair Bolsonaro baixou o tom em relação ao PSL no início da noite desta quarta-feira, 9. Após gerar uma crise com a cúpula do partido ao dizer a um simpatizante, em frente ao Palácio do Alvorada, que esquecesse a sigla, o presidente disse que “por enquanto, está tudo bem” e que não há crise com a legenda pela qual ele se elegeu no ano passado.

“Por enquanto, tudo bem. Não tem crise. Briga de marido e mulher de vez em quando acontece…. Não tem crise, não tem o que alimentar. Não tem confusão nenhuma”, disse ao deixar o Palácio do Planalto nesta noite por uma das saídas de funcionários e visitantes próxima ao comitê de imprensa. Normalmente, o presidente utiliza uma saída privativa.

Logo em seguida, o porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, afirmou que o presidente “não pretende deixar o PSL de livre e espontânea vontade”. “Qualquer decisão desse partido seria unilateral”, disse. Fonte próxima ao presidente, no entanto, disse ao blog Maquiavel, de VEJA, que o presidente já decidiu sair da legenda. Rêgo Barros também disse que o presidente quer que o PSL seja “um diferencial na política” e que tenha “firmeza na defesa das bandeiras de campanha”. “O que ele deseja do partido é que ele seja uma referência no âmbito da política nacional”, disse.

Bolsonaro afirmou ainda que a insatisfação de uma parte da bancada com a direção do PSL, principalmente com o presidente da sigla, deputado Luciano Bivar (PE), não é um problema seu. “O pessoal quer um partido diferente, atuante. Este partido está estagnado”, afirmou. Mais cedo, Bivar reagiu de forma dura à declaração do presidente para esquecer o partido. “A fala dele (Bolsonaro) foi terminal, ele já está afastado. Não disse para esquecer o partido? Está esquecido”, disse ao blog da jornalista Andréa Sadi.

Também nesta noite, o presidente tentou explicar a declaração dada a um apoiador que se apresentou como pré-candidato pelo PSL no Recife. Segundo Bolsonaro, foi um alerta de que a fala do rapaz poderia configurar campanha eleitoral antecipada. “Falei para o garoto: ‘Esquece o PSL’. Por que? Ele é pré-candidato a vereador, se começar a falar em partido é campanha antecipada, isso que eu falei para ele”, explicou.

Ao abordar Bolsonaro na terça-feira, o rapaz gravou um vídeo ao lado do presidente dizendo: “Eu, Bolsonaro e Bivar, juntos por um novo Recife”. Bolsonaro, então, pediu para que ele não divulgasse a gravação. “Oh, cara, não divulga isso não. O cara (Bivar) está queimado para caramba lá. Vai queimar o meu filme também. Esquece esse cara, esquece o partido”, disse.

(Com Estadão Conteúdo)