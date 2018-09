A pesquisa Datafolha divulgada na noite desta sexta-feira, 28, testou cenários para o segundo turno da disputa pela Presidência da República, envolvendo os nomes dos quatro presidenciáveis mais bem colocados no levantamento para o primeiro turno: Jair Bolsonaro (PSL), Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e Gerado Alckmin (PSDB).

Líder nas intenções de voto na primeira parte da eleição, com 28% da preferência, Jair Bolsonaro perde para Haddad, Ciro e Alckmin nas simulações de segundo turno. No levantamento divulgado no último dia 20 de setembro, o capitão reformado do Exército empatava com todos os adversários e era derrotado apenas pelo candidato do PDT.

Os cenários adversos a Bolsonaro no segundo turno podem ser analisados a partir de seu índice de rejeição entre os eleitores. Ele é o mais rejeitado entre os candidatos à Presidência: conforme o Datafolha, 46% do eleitorado responderam que não votariam nele de jeito nenhum. No segundo turno, quando o voto por exclusão ganha força, a rejeição a um candidato se torna variável importante na decisão de voto.

Cenários

Em uma disputa contra Fernando Haddad, vice líder das pesquisas, Bolsonaro perderia por 45% a 39%, com 13% de votos brancos e nulos e 2% de indecisos. Há uma semana, o petista e o candidato do PSL empatavam, com 41% das intenções de voto para cada um.

Quando o adversário é Geraldo Alckmin, Jair Bolsonaro seria derrotado por 45% a 38%. Neste cenário, brancos e nulos somam 16% e indecisos, 2%.

Considerando Ciro Gomes como oponente do deputado federal, Bolsonaro perderia por 48% a 38%, com 12% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

Em um cenário que opõe Ciro e Alckmin, o pedetista venceria o tucano por 42% a 36%. Brancos e nulos somam 19% e indecisos, 3%.

Se os candidatos fossem Ciro Gomes e Fernando Haddad, o candidato do PDT venceria por 41% a 35%, com 21% de brancos e nulos e 3% de indecisos.

No cenário que tem Haddad e Geraldo Alckmin como adversários, os dois empatam em 39%, com 19% de brancos e nulos e 3% de indecisos.