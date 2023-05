Bolsonaro começa a turbinar nome de Flávio à prefeitura do Rio

O ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu deputados federais e a tropa de choque do Partido Liberal (PL) da Assembleia Legislativa do Rio na manhã desta sexta-feira, 12, na sede carioca do partido. A intenção ficou evidente: alavancar o nome do filho Zero Um, o senador Flávio Bolsonaro, à prefeitura fluminense nas eleições de 2024.

No encontro, Bolsonaro tratou como prioridade da legenda, no berço do bolsonarismo, derrotar o atual prefeito Eduardo Paes (PSD). “Nossa capital Rio de Janeiro é muito importante, trabalharemos juntos, unidos, para mudarmos o futuro do nosso município”, afirmou Jair Bolsonaro em vídeo com o deputado estadual Alan Lopes, que vem se movimentando para ser vice numa eventual chapa com Flávio Bolsonaro.

O encontro na sede da legenda, no Centro do Rio, contou com a presença, entre outros, do deputado federal Altineu Côrtes, e dos representantes do legislativo estadual Alan Lopes, Anderson Moraes, Filippe Poubel, Thiago Gagliasso e Márcio Gualberto. Bolsonaro ressaltou durante todo o tempo a importância de nas próximas eleições municipais manter forte o bolsonarismo no Estado do Rio.

Na conversa com os aliados, o ex-presidente também destacou que a estratégia para eleger representantes da direita nas prefeituras fluminenses envolve “conversas olho no olho”. O intuito é identificar os aliados de maior potencial e mais identificados às bandeiras do conservadorismo bolsonarista.